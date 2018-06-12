В Италии похитителя британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

Гражданин Польши Лукаш Павел Херба сумел заманить 20-летнюю Айлинг в Милан под предлогом фотосессии. На месте встречи с предполагаемыми работодателями ей сделали укол наркотического препарата, связали и в сумке перевезли в сельскую местность в окрестностях Турина. Заточение модели продлилось шесть дней, после чего похититель решил освободить ее, узнав, что она является мамой двухлетнего ребенка. Он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители, пишет РИА Новости.

Следствию удалось заполучить ряд электронных писем, которые Херба отправил агенту модели во время ее заключения. В них он представлялся киллером и участником международной преступной организации «Черная смерть» и требовал за нее выкуп. Его размер осужденный сначала определил в 300 тысяч долларов, затем снизил свои запросы до 50 тысяч. В противном случае похититель угрожал выставить Айлинг на онлайн-аукцион в теневом сегменте сети и продать ее в одну из арабских стран.

Помимо самого Хербы, в организации преступления предположительно участвовал его старший брат, который сейчас находится в ожидании экстрадиции из Великобритании в Италию.

По утверждению обвиняемого, похищение было инсценировано по договоренности с самой жертвой с целью разделить выкуп впоследствии. Его защита также настаивала на отсутствии состава преступления, однако их доводы судей не убедили.

Кроме длительного тюремного заключения за похищение человека с целью вымогательства суд приговорил Хербу к выплате в пользу Айлинг штрафа, предварительная сумма которого составила 60 тысяч евро. Полный его размер будет определен позже, отмечает агентство.