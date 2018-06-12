В Италии похитителя британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

Вторник, 12 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии похитителя британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

Суд приговорил к 16 годам и девяти месяцам заключения организатора резонансного похищения британской модели Хлои Айлинг в июле прошлого года.

Гражданин Польши Лукаш Павел Херба сумел заманить 20-летнюю Айлинг в Милан под предлогом фотосессии. На месте встречи с предполагаемыми работодателями ей сделали укол наркотического препарата, связали и в сумке перевезли в сельскую местность в окрестностях Турина. Заточение модели продлилось шесть дней, после чего похититель решил освободить ее, узнав, что она является мамой двухлетнего ребенка. Он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители, пишет РИА Новости.

Следствию удалось заполучить ряд электронных писем, которые Херба отправил агенту модели во время ее заключения. В них он представлялся киллером и участником международной преступной организации «Черная смерть» и требовал за нее выкуп. Его размер осужденный сначала определил в 300 тысяч долларов, затем снизил свои запросы до 50 тысяч. В противном случае похититель угрожал выставить Айлинг на онлайн-аукцион в теневом сегменте сети и продать ее в одну из арабских стран.

Помимо самого Хербы, в организации преступления предположительно участвовал его старший брат, который сейчас находится в ожидании экстрадиции из Великобритании в Италию.

По утверждению обвиняемого, похищение было инсценировано по договоренности с самой жертвой с целью разделить выкуп впоследствии. Его защита также настаивала на отсутствии состава преступления, однако их доводы судей не убедили.

Кроме длительного тюремного заключения за похищение человека с целью вымогательства суд приговорил Хербу к выплате в пользу Айлинг штрафа, предварительная сумма которого составила 60 тысяч евро. Полный его размер будет определен позже, отмечает агентство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: умер прямо в школе...

      Трагедия произошла в начальной школе (EB) Casal de Cambra, Синтра.

      Подробнее

    • Скончался двухлетний мальчик, впавший в кому в Португалии

      Двухлетний мальчик из России, который впал в кому в Португалии после перенесенного ларингита, скончался, сообщил его отец на странице в Facebook.

      Подробнее

    • Испанка Мария Монтес стала лучшим парикмахером

      The Style Masters Show 2018 - одно из самых ожидаемых мероприятий в мире парикмахерского искусства, в котором принимают участие профессионалы со всего мира.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье вырастили гигантскую мушмулу

      Компания Biogold EM, зарегистрированная в Севилье, начала в мае реализацию нового сорта мушмулы, получившего название «гвардиола».

      Подробнее

    • Балотелли может стать лидером сборной Италии

      Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Марио Балотелли может стать одним из лидеров национальной команды.

      Подробнее

    • В Италии похитителя британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

      Суд приговорил к 16 годам и девяти месяцам заключения организатора резонансного похищения британской модели Хлои Айлинг в июле прошлого года.

      Подробнее

    • Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике

      Нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил своего отца в новом автомобиле вместо гроба.

      Подробнее

    • В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii

      Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе