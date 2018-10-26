В Италии покажут спектакль Кончаловского "Вишневый сад"

Спектакли будут представлены на сцене театра Стабиле дель Венето Карло Гольдони 26, 27 и 28 октября в рамках международного проекта "Русские сезоны" в Италии.

Спектакль "Вишневый сад" стал заключительной частью чеховского триптиха Кончаловского на сцене театра имени Моссовета, где до этого вышли "Дядя Ваня" и "Три сестры". Трилогия – это авторский проект режиссера, выступающего в этих постановках и в качестве художника, объединившего все три постановки единым решением сценического пространства разного в частностях, но унитарного в целом.

Это первый в истории московского театра сценический чеховский триптих, каждая из частей которого самоценна. Последовательный показ всех трех постановок складывается в стройную и красивую сагу о судьбах России на рубеже ХIХ – ХХ веков, рассказанную живым современным театральным языком, пишет РИА Новости.

"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать это нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь", — считает Кончаловский.

В спектакле заняты Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Виталий Кищенко, Юлия Хлынина, Галина Боб, Евгений Ратьков, Владимир Горюшин, Лариса Кузнецова, Александр Бобровский, Александра Кузенкина, Антон Аносов, Владислав Боковин и другие.