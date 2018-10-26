В Италии покажут спектакль Кончаловского "Вишневый сад"

Пятница, 26 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии покажут спектакль Кончаловского

Театр имени Моссовета покажет спектакль "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского на гастролях в Венеции с 26 по 28 октября.

Спектакли будут представлены на сцене театра Стабиле дель Венето Карло Гольдони 26, 27 и 28 октября в рамках международного проекта "Русские сезоны" в Италии.

Спектакль "Вишневый сад" стал заключительной частью чеховского триптиха Кончаловского на сцене театра имени Моссовета, где до этого вышли "Дядя Ваня" и "Три сестры". Трилогия – это авторский проект режиссера, выступающего в этих постановках и в качестве художника, объединившего все три постановки единым решением сценического пространства разного в частностях, но унитарного в целом.

Это первый в истории московского театра сценический чеховский триптих, каждая из частей которого самоценна. Последовательный показ всех трех постановок складывается в стройную и красивую сагу о судьбах России на рубеже ХIХ – ХХ веков, рассказанную живым современным театральным языком, пишет РИА Новости.

"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать это нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь", — считает Кончаловский.

В спектакле заняты Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Виталий Кищенко, Юлия Хлынина, Галина Боб, Евгений Ратьков, Владимир Горюшин, Лариса Кузнецова, Александр Бобровский, Александра Кузенкина, Антон Аносов, Владислав Боковин и другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международный фестиваль комиксов в Амадоре

      В ноябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованых историй.

      Подробнее

    • Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара

      Бывший игрок «Реала» и экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу выразил надежду, что мадридский клуб подпишет нынешнего лидера «Челси» Эдена Азара.

      Подробнее

    • Испанская молодежь снимает на 40% меньше жилья

      На испанском рынке аренды жилья не прекращается рост цен, что сказывается на возможностях жителей страны, в особенности молодежи, снимать квартиры и дома.

      Подробнее

    • Испания – вторая в ЕС по долгосрочной безработице

      Испания заняла второе место в Европейском Союзе по уровню долгосрочной безработицы по итогам 2017 года.

      Подробнее

    • В Италии покажут спектакль Кончаловского "Вишневый сад"

      Театр имени Моссовета покажет спектакль "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского на гастролях в Венеции с 26 по 28 октября.

      Подробнее

    • В итальянских Альпах исчезло Голубое озеро

      В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро.

      Подробнее

    • Названа самая богатая телеактриса

      Колумбийка София Вергара признана самой высокооплачиваемой актрисой сериалов по версии журнала Forbes.

      Подробнее

    • Умер Николай Караченцов

      В Москве умер актер Николай Караченцов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья