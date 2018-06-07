В Италии покупают все больше жилья

Четверг, 07 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии покупают все больше жилья

В четвертом квартале 2017 года продажи собственности в стране выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 214 044 сделок.

В отношении домов и квартир число транзакций увеличилось на 2,5%, а касательно коммерческой недвижимости - снизилось на 3,1%.

Рост коснулся практически всех итальянских регионов: больше всего - на северо-востоке страны (+4,7%), затем идут юг (+2,2%), северо-запад (+2,1%) и центр (+1,5%). На островах количество сделок упало на 3,4%. Наибольшее снижение коснулось коммерческой недвижимости: на северо-западе число транзакций сократилось на 9,6%, на юге - на 7,3%, а на островах - на 5,2%, сообщает Istat.

Что касается 2017 года, общее число продаж или любых других операций с недвижимостью достигло 755 784, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Из них операции с жильем составили 706 459, что на 3,8% больше, чем в 2016 году, а с коммерческими объектами - 45 165, что больше на 2,5%. Положительная тенденция коснулась всех регионов Италии. Частично потому, что иностранные инвесторы возвращаются на рынок, пишет prian.ru.

Растет активность и в отношении ипотечных кредитов: в четвертом квартале 2017 года их взяли на 0,9% больше по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Особенно в этом плане выделился юг (+3,8%), северо-восток (+2,3%) и северо-запад (+1,4%). А на островах и в центральной части страны наблюдается падение на 5,2% и 1,6% соответственно.

Сравнение с аналогичным периодом 2016 года говорит о снижении. По всей стране число выданных ипотечных кредитов на конец 2017 года составило 106 500, что на 1,9% меньше, чем год назад.

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