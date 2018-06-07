В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

Четверг, 07 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

Также задержаны девять членов экипажа судна.

В Италии в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков конфисковано свыше 10 тонн гашиша. Запрещенное вещество было обнаружено на корабле под флагом Нидерландов, которое находилось в 130 милях к юго-востоку от острова Сицилия. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

За судном почти двое суток с воздуха вела наблюдение финансовая полиция. Помимо изъятой крупной партии наркотика стражи порядка задержали и девять членов экипажа корабля, включая капитана, пишет regnum.ru.

Эта операция стала частью частью серии международных операций под названием Libeccio International, которые направлены на борьбу с распространением наркотиков.

Крупная партия кокаина была обнаружена у западного побережья Италии в нескольких метрах от городского пляжа в Ливорно в мае 2017 года. Рыночная стоимость наркотика, который находился в семи пакетах, оценивается в 16 млн евро. Еще 17 пакетов плавали в миле от берега. На черных упаковках значилась марка Porsche.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: выселение - невозможно

      Парламент одобрил предложение фракции Социалистической партии (PS).

      Подробнее

    • Сборная Португалии встретилась с президентом страны

      Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии побывали на встрече с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

      Подробнее

    • Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

      В летний период наибольшей популярностью среди туристов пользуется пляжный отдых.

      Подробнее

    • Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

      На испанском вторичном рынке жилой недвижимости в мае был зафиксирован рост цен на 0,8%.

      Подробнее

    • В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

      Также задержаны девять членов экипажа судна.

      Подробнее

    • В Италии покупают все больше жилья

      В четвертом квартале 2017 года продажи собственности в стране выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 214 044 сделок.

      Подробнее

    • ЕС объявил о введении пошлин на товары из США

      Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.

      Подробнее

    • Британским лордам запретили спать и кричать в парламенте

      В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе