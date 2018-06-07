В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

В Италии в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков конфисковано свыше 10 тонн гашиша. Запрещенное вещество было обнаружено на корабле под флагом Нидерландов, которое находилось в 130 милях к юго-востоку от острова Сицилия. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

За судном почти двое суток с воздуха вела наблюдение финансовая полиция. Помимо изъятой крупной партии наркотика стражи порядка задержали и девять членов экипажа корабля, включая капитана, пишет regnum.ru.

Эта операция стала частью частью серии международных операций под названием Libeccio International, которые направлены на борьбу с распространением наркотиков.

Крупная партия кокаина была обнаружена у западного побережья Италии в нескольких метрах от городского пляжа в Ливорно в мае 2017 года. Рыночная стоимость наркотика, который находился в семи пакетах, оценивается в 16 млн евро. Еще 17 пакетов плавали в миле от берега. На черных упаковках значилась марка Porsche.