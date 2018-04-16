В Италии полиция обнаружила почти 2,5 кг тротила
Итальянская полиция нашла почти 2,5 кг тринитротолуола в минивэне, который въехал на территорию Италии из Франции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.
Операция прошла в туннеле в районе Монблана. В ходе рутинной проверки полицейские остановили белый фургон. За рулем транспортного средства оказался ранее судимый 56-летний гражданин Боснии и Герцеговины.
Под приборной панельную автомобиля правоохранители нашли тайник, в нем было более 10 брикетов бурого цвета размером с небольшой кирпич. Изъятое вещество оказалось тротилом общим весом 2,4 кг.
Агентство со ссылкой на местные СМИ указывает, что следствие исключает «террористический след». При этом конечная цель доставки тротила остается неустановленной.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!