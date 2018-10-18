В Италии потерпел крушение самолет F-5 ВВС Туниса

Четверг, 18 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии потерпел крушение самолет F-5 ВВС Туниса

Истребитель тунисских ВВС упал в море во время учений Circaete-2018.

Стало известно, что в море недалеко от острова Сардиния произошло крушение истребителя F-5 Военно-воздушных сил Туниса.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел во время международных учений Circaete-2018, направленных на отработку действий при угоне гражданских самолетов и защиты воздушного пространства на западе Средиземного моря.

К счастью, пилот воздушного судна выжил в результате инцидента. Через некоторое время после случившегося он был найден и госпитализирован вертолетом UH-60, пишет newinform.com.

В военных маневрах принимают участие 10 государств, в числе которых помимо Туниса значатся Франция, Италия, Мальта, Испания, Португалия, Алжир и другие.

Стоит отметить, что истребитель F-5, поставленный Соединенными Штатами в далеких 80-х годах прошлого века, был разработан компанией Northrop в середине XX столетия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «бронза» по альтернативным источникам энергии

      Португалия - среди стран ЕС, которые потребляют больше всего «чистой» энергии.

      Подробнее

    • Португалия: сколько стоит обучение в вузе

      Обнародованы результаты исследования «Затраты студентов в высшем образовании».

      Подробнее

    • В Испании нарастает бум коворкинг-центров

      Рынок офисов для коворкинга переживает в последние два года настоящий бум в Испании.

      Подробнее

    • Очередной ураган надвигается на Испанию

      Ураган «Майкл», который успел оставить после себя серьезные последствия в штате Флорида (США), пришел Испанию.

      Подробнее

    • В Италии потерпел крушение самолет F-5 ВВС Туниса

      Истребитель тунисских ВВС упал в море во время учений Circaete-2018.

      Подробнее

    • Власти Италии будут выплачивать молодежи по 500 евро в месяц

      Выплаты смогут получить граждане в возрасте от 18 до 26 лет, имеющие среднее или высшее образование, но не имеющие работы.

      Подробнее

    • Мэйуэзер собрался вновь драться с Макгрегором

      Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что готов дать реванш ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору.

      Подробнее

    • Королевская семья лишила беременную Меган Маркл любимой обуви

      Принц Гарри с беременной женой Меган Маркл прибыли в Мельбурн на третий день королевского тура по Австралии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья