В Италии потерпел крушение самолет F-5 ВВС Туниса

Стало известно, что в море недалеко от острова Сардиния произошло крушение истребителя F-5 Военно-воздушных сил Туниса.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел во время международных учений Circaete-2018, направленных на отработку действий при угоне гражданских самолетов и защиты воздушного пространства на западе Средиземного моря.

К счастью, пилот воздушного судна выжил в результате инцидента. Через некоторое время после случившегося он был найден и госпитализирован вертолетом UH-60, пишет newinform.com.

В военных маневрах принимают участие 10 государств, в числе которых помимо Туниса значатся Франция, Италия, Мальта, Испания, Португалия, Алжир и другие.

Стоит отметить, что истребитель F-5, поставленный Соединенными Штатами в далеких 80-х годах прошлого века, был разработан компанией Northrop в середине XX столетия.