В Италии потратят 280 млн евро на развитие центров занятости

Правительство Италии в 2018 году вложит в развитие центров занятости 280 млн евро. Такое заявление сделал вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Il Messaggero в пятницу, 6 июля.

Ди Майо пояснил, что в эту сумму входят 45 млн евро, не истраченные на развитие рынка труда в минувшем году, и еще 235 млн евро, запланированные на текущий год, пишет regnum.ru.

Вице-премьер обратился к представителям региональных властей с предложением тоже внести свой вклад в развитие рынка труда.

В ближайшее время центры занятости станут и местом распределения так называемого «дохода от гражданства»: временно безработные граждане одновременно с получением новой специальности смогут выполнять общественно полезные работы и получать за это компенсации от государства.