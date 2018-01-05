В Италии появилась первая женщина с бионической рукой

Женщина потеряла конечность в июле 1993 года, когда во время работы на фабрике ее рука попала под пресс.

Бионический протез сконструировала международная команда ученых под руководством Сильвестро Мисера. В июне 2016 года нейрохирург Паоло Мария Россини и его коллеги в ходе операции имплантировали Альмерине бионическую руку. С тех пор прошло шесть месяцев, и эксперимент может считаться успешно завершенным, пишет gazeta.ru.

Данный протез является улучшенной версией модели, имплантированной датчанину Деннису Соренсену. Необходимое для функционирования бионической руки оборудование умещается в ранец, а специальные датчики имитируют тактильные возможности настоящей руки, позволяя различать мягкие и твердые поверхности предметов.