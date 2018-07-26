В Италии появились огромные свалки бытового мусора

Споткнуться о хлам можно буквально в нескольких шагах от Колизея.

Ежедневно на улицах итальянской столицы оказываются десятки тонн громоздких отходов. Представители некоммерческой организации Animalisti Italiani уже обратились к мэрии города с посланием: «Диваны, матрасы и подушки выбрасываются прямо на улицу в Виа дель Арнелло (Район Монти). Свалка расположилась в двух шагах от Колизея, самого посещаемого итальянского памятника. Такие действия местных жителей искажают впечатление туристов от главного символа Рима». Данное обращение организация подкрепила огромным количеством фотографий выброшенной мебели, сообщает napoli1.com.

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что каждый день с улиц города вывозят около 20 тонн громоздких отходов. И весь этот хлам «бьет по карману» римлян. Каждую ночь сотрудники местной компании Ama, ответственной за уборку мусора, собирают матрасы, диваны, кровати, стулья, столы, предметы мебели, которые жители выбрасывают прямо на улицу. При этом компания предоставляет бесплатные услуги по вывозу хлама из дома. Однако недобросовестным гражданам проще выкинуть его под дверь. Это, по словам В. Риджи, создает дополнительные расходы для налогоплательщиков. Римский градоначальник также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые сообщают о тех, кто превращает Рим в свалку. Благодаря им многие нарушители были оштрафованы на приличную сумму.