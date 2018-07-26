В Италии появились огромные свалки бытового мусора

Четверг, 26 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии появились огромные свалки бытового мусора

Улицы Рима заполонили старые диваны, кровати и другая брошенная хозяевами мебель.

Споткнуться о хлам можно буквально в нескольких шагах от Колизея.

Ежедневно на улицах итальянской столицы оказываются десятки тонн громоздких отходов. Представители некоммерческой организации Animalisti Italiani уже обратились к мэрии города с посланием: «Диваны, матрасы и подушки выбрасываются прямо на улицу в Виа дель Арнелло (Район Монти). Свалка расположилась в двух шагах от Колизея, самого посещаемого итальянского памятника. Такие действия местных жителей искажают впечатление туристов от главного символа Рима». Данное обращение организация подкрепила огромным количеством фотографий выброшенной мебели, сообщает napoli1.com.

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что каждый день с улиц города вывозят около 20 тонн громоздких отходов. И весь этот хлам «бьет по карману» римлян. Каждую ночь сотрудники местной компании Ama, ответственной за уборку мусора, собирают матрасы, диваны, кровати, стулья, столы, предметы мебели, которые жители выбрасывают прямо на улицу. При этом компания предоставляет бесплатные услуги по вывозу хлама из дома. Однако недобросовестным гражданам проще выкинуть его под дверь. Это, по словам В. Риджи, создает дополнительные расходы для налогоплательщиков. Римский градоначальник также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые сообщают о тех, кто превращает Рим в свалку. Благодаря им многие нарушители были оштрафованы на приличную сумму.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «Бенфика» обыграла «Боруссию»

      Португальская «Бенфика» обыграла дортмундскую «Боруссию» в серии послематчевых пенальти в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

      Подробнее

    • Португалия: «странный» банкомат

      Банкоматы сети Euronet Worldwide, которые установлены, к примеру, в Лиссабонском аэропорту, внешне выглядят как обычный банкомат Мultibanco.

      Подробнее

    • Испания: экс-президенту «Барселоны» грозят 11 лет тюрьмы

      Испанская прокуратура просит 11 лет тюремного заключения для экс-президента ФК «Барселона» Сандро Розеля за отмывание денег.

      Подробнее

    • На Канарах ликвидирована крупная банда наркоторговцев

      Испанская полиция провела операцию, в результате которой была ликвидирована одна из крупнейших преступных организаций, занимавшихся поставками наркотиков на Канарские острова.

       

      Подробнее

    • В Италии появились огромные свалки бытового мусора

      Улицы Рима заполонили старые диваны, кровати и другая брошенная хозяевами мебель.

      Подробнее

    • Пирло станет помощником Манчини в сборной Италии

      Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло будет работать помощником главного тренера национальной команды Роберто Манчини.

      Подробнее

    • Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа

      Резкий обвал стоимости акций Facebook после публикации квартального отчета, в котором даются негативные прогнозы аналитиков, лишил Марка Цукерберга 17 миллиардов долларов.

      Подробнее

    • Настало время Москвы - It's time for Moscow

      В Москве 24-25 июля проходил VI Форум для иностранных журналистов It's time for Moscow.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda