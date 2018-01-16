В Италии появился хостел для несчастных мужчин

Ночлежка находится в Тор-Сан-Лорено, недалеко от Рима.

Как сообщает ИА UfacityNews.ru, итальянцы после расторжения брака зачастую остаются без дома денег, так как суд в большинстве случаев встает на сторону женщин, назначая им пособия и оставляя им недвижимость и другое имущество. В результате экс-мужья вынуждены бедствовать даже при наличии хорошего ежемесячного дохода, пишет sterlitamaktime.ru.

Ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге раскритиковал семейную политику в стране - по мнению представителей организации, в Италии нет неких гарантий для разведенных отцов.