В Италии предлагают работу мечты любителям шоколада

Вторник, 31 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии предлагают работу мечты любителям шоколада

Известная итальянская компания Ferrero впервые в истории ищет дегустаторов шоколадной пасты «Нутелла» без опыта работы.

Большинство людей много бы отдали за возможность зарабатывать таким образом, ведь дегустатор должен будет пробовать разные ингредиенты для популярного продукта «Нутелла», включая сорта какао и лесных орехов, пишет The Local.

В настоящий момент бренд Ferrero объявил набор 60 дегустаторов, рабочим местом для которых станет штаб-квартира организации в городе Альба, Пьемонт. Причем самое интересное, что никакого опыта работы не требуется, пишет prian.ru.

Компания намеренно хочет задействовать непрофессионалов для дегустации шоколадной пасты. Фактически она ищет обычных потребителей, поэтому будет даже лучше, если у кандидата не будет образования в соответствующей сфере.

60 дегустаторов приступят к работе 30 сентября 2018 года, и прежде всего пройдут трехмесячный курс тренировки своего обоняния и вкусовых ощущений, а также обучения правильной терминологии для дальнейшего описания своих впечатлений от продукта. С каждым из счастливчиков заключат временный трудовой контракт. При этом совмещение с другой работой тоже допускается.

Единственным требованием к кандидатам является отсутствие аллергии и умение работать на компьютере.

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