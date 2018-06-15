В Италии при пожаре погибли двое детей

В ночь на 15 июня в жилом здании города Мессина на Сицилии погибли двое детей в результате пожара. Им было 10 и 13 лет, пишет news.ru.

Эвакуация из здания началась в 4:00 утра по местному времени, однако дети не смогли спастись. Их родителям удалось вывести на улицу только младших детей, 6 и 8 лет, сообщает газета «Республика».

На место происшествия прибыли 11 пожарных расчетов. Расследование продолжается.