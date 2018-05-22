В Италии пройдет фестиваль клубники
В городе Неми, неподалеку от Рима, 2 и 3 июня пройдет фестиваль клубники Sagra dele fragole.
Неми - крохотный город, который входит в список самых красивых борго Италии.
Клубника прославила Неми далеко за пределами страны. Клубничный фестиваль проходит в Неми каждый год. Как сообщает euromag.ru, традиционно он начинается с конкурса: жители Неми выбирают самый красивый балкон.
Также гостей ждут мастер-классы, ярмарка, выступления артистов и, конечно, много клубники.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!