В Италии пройдет фестиваль клубники

Неми - крохотный город, который входит в список самых красивых борго Италии.

Клубника прославила Неми далеко за пределами страны. Клубничный фестиваль проходит в Неми каждый год. Как сообщает euromag.ru, традиционно он начинается с конкурса: жители Неми выбирают самый красивый балкон.

Также гостей ждут мастер-классы, ярмарка, выступления артистов и, конечно, много клубники.