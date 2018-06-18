В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета «Дорогами Просекко»

Понедельник, 18 Июнь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета «Дорогами Просекко»

С 21 по 24 июня в рамках программы «Русских сезонов» в Италии состоится Шестой Международный фестиваль «Дорогами Просекко», артистическим руководителем которого является Юрий Башмет.

Фестиваль Юрия Башмета в Проссекко считается одним из главных событий «Русских сезонов» в Италии. В этом году концерты фестиваля пройдут в городах Конельяно и Витторио Венето, расположенных на знаменитых холмах Просекко, претендующих на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В 2018 году в рамках фестиваля прозвучит целый ряд мировых премьер. В частности, на открытии будет исполнена мировая премьера концерта для флейты Ришара Гальяно, а в концерте 23 июня в Витторио Венето прозвучит мировая премьера вариаций на тему Паганини Кузьмы Бодрова для пяти скрипачей и струнного оркестра, пишет rg.ru.

Среди солистов, которые примут участие в шестом фестивале, значатся замечательные российские и итальянские музыканты и коллективы: вокальный ансамбль Città di Conegliano под руководством Лауры Фаббро, флейтист Массимо Мерчелли, скрипачка Валерия Абрамова, камерный оркестр «Солисты Венеции» под руководством Клаудио Шимоне, трубач Сергей Накаряков и многие-многие другие.

Концерт в Витторио Венето будет посвящен в этом году престижному Национальному конкурсу скрипки. Пять скрипачей - Марко Форначари, Массимо Марин, Габриэле Пьеранунзи, Джулио Плотино и Лаура Бортолотто - будут чередоваться в исполнении «Пяти отражений на тему 24 каприса Паганини», заказанных фестивалем композитору Кузьме Бодрову.

На закрытии фестиваля 24 июня с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета будет выступать всемирно известный трубач Сергей Накаряков, который исполнит концерты Й. Гайдна и Й. Гуммеля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фаду в Кашкайше

      Cuca Roseta, Ricardo Ribeiro, Ana Moura...

      Подробнее

    • В аэропорту Португалии заменили странную статую Роналду

      Бюст звездного фтболиста появился в аэропорту португальского острова Мадейра в 2017 году, когда аэровокзалу официально присвоили имя Роналду.

      Подробнее

    • В Испании выпустили Icephone

      Сеть кафе-мороженых Rocambolesc подготовила к лету новый десерт - Icephone.

      Подробнее

    • В Испании выбрали столицу сельского туризма

      В Испании завершился ежегодный конкурс на звание лучшего направления для сельского туризма.

      Подробнее

    • В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета «Дорогами Просекко»

      С 21 по 24 июня в рамках программы «Русских сезонов» в Италии состоится Шестой Международный фестиваль «Дорогами Просекко», артистическим руководителем которого является Юрий Башмет.

      Подробнее

    • Почти 3 миллиона итальянцев испытывают проблемы с покупкой еды

      При этом в стране ежегодно выбрасывается продуктов на 16 млрд евро.

      Подробнее

    • Глава Audi поплатился за выбросы

      Мюнхенский суд арестовал гендиректора немецкого автоконцерна Audi Руперта Штадлера.

      Подробнее

    • Протаранивший людей на фестивале в Нидерландах водитель сдался

      Въехавший в пешеходов на музыкальном фестивале в Нидерландах водитель микроавтобуса добровольно сдался властям.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе