В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета «Дорогами Просекко»

Фестиваль Юрия Башмета в Проссекко считается одним из главных событий «Русских сезонов» в Италии. В этом году концерты фестиваля пройдут в городах Конельяно и Витторио Венето, расположенных на знаменитых холмах Просекко, претендующих на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В 2018 году в рамках фестиваля прозвучит целый ряд мировых премьер. В частности, на открытии будет исполнена мировая премьера концерта для флейты Ришара Гальяно, а в концерте 23 июня в Витторио Венето прозвучит мировая премьера вариаций на тему Паганини Кузьмы Бодрова для пяти скрипачей и струнного оркестра, пишет rg.ru.

Среди солистов, которые примут участие в шестом фестивале, значатся замечательные российские и итальянские музыканты и коллективы: вокальный ансамбль Città di Conegliano под руководством Лауры Фаббро, флейтист Массимо Мерчелли, скрипачка Валерия Абрамова, камерный оркестр «Солисты Венеции» под руководством Клаудио Шимоне, трубач Сергей Накаряков и многие-многие другие.

Концерт в Витторио Венето будет посвящен в этом году престижному Национальному конкурсу скрипки. Пять скрипачей - Марко Форначари, Массимо Марин, Габриэле Пьеранунзи, Джулио Плотино и Лаура Бортолотто - будут чередоваться в исполнении «Пяти отражений на тему 24 каприса Паганини», заказанных фестивалем композитору Кузьме Бодрову.

На закрытии фестиваля 24 июня с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета будет выступать всемирно известный трубач Сергей Накаряков, который исполнит концерты Й. Гайдна и Й. Гуммеля.