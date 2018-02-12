В Италии прошел митинг против расизма и фашизма

В ней приняли участие около 15 тысяч человек со всей Италии. Колонна манифестантов длиной в 3 километра прошла по центру города под антифашистскими лозунгами: «Хватит играть с жизнями мигрантов», «Вместе мы все, порознь - ничего», «Движения против расизма и фашизма». Акция продолжалась несколько часов и завершилась у городского сада выступлениями лидеров молодежных движений, передает РИА Новости.

В конце января – начале февраля в небольшом городке Мачерата в центральной области Марке произошел ряд криминальных событий: сперва там было обнаружено тело 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, которую расчленили и разложили по двум чемоданам. По подозрению в причастности к убийству девушки был арестован 29-летний мигрант из Нигерии и задержаны двое его соотечественников. Спустя несколько дней в Мачерате произошла уличная стрельба: местный неонацист утром 3 февраля открыл огонь по африканским мигрантам из своей машины. Шесть человек получили ранения. После задержания 28-летний Лука Трайни заявил, что не раскаивается в содеянном и «стрелял в чернокожих, потому что они наркодилеры».

После ареста Трайни представители итальянских ультраправых кругов заявили о его поддержке. В Риме и Мачерате появились растяжки со словами солидарности, а в четверг вечером две крайне правые организации - Casapound и Forza Nuova - провели в городке манифестацию, закончившуюся столкновениями с полицией. По словам организаторов акции, задержанными после стычек оказались 15 человек, шестеро пострадали.

В ответ на это Национальная ассоциация итальянских партизан, профсоюзы, молодежные движения и партии левого толка призвали провести акцию против расизма и нацизма. Мэрия Мачераты манифестацию разрешила, но подготовилась к ней: с улиц были убраны мусорные баки, занятия в школах отменены, кроме того, после обеда прекратилось движение общественного транспорта.

Аналогичные шествия в субботу прошли в Милане, Болонье и Турине.