В Италии растет число сторонников большой коалиции

Именно этот показатель необходимо обеспечить в ходе голосования большинству в высшем законодательном органе страны, чтобы сформировать правительство. Настроение политиков передается и избирателям.

Как пишет римская Il Messaggero со ссылкой на опросы общественного мнения, которые регулярно проводятся по ее заказу исследовательской группой SWG, в настоящий момент 45 процентов итальянцев считают, что результатом предстоящих выборов станет создание в стране правящей коалиции, основанной на «широких договоренностях». В декабре такого мнению придерживался 41 процент респондентов, пишет pnp.ru.

При этом, отмечает газета, даже среди согласных с возможностью «широких договоренностей» между представителями противостоящих по политическим мотивам сил 29 процентов называют их «горьким, но необходимым выбором» и лишь для 16 процентов они представляются «правильным решением для обеспечения стабильности в стране».

Против перспективы создания широкой правящей коалиции, отмечает газета, выступают 37 процентов опрошенных. Из них 15 процентов видят в ней «несчастье», а 22 процента считают подобный сценарий «надувательством».

Меньше всего сторонников «широких договоренностей» среди активистов «Движения пяти звезд» - 34 процента. В то же время за идею коалиционного правительства, поддерживаемого различными политическими силами, высказывается 80 процентов электората Демократической партии. Не возражают против нее и 54 процента голосующих за правоцентристскую партию «Вперед, Италия», а вот среди поддерживающих «Лигу» таких нашлось всего 38 процентов.