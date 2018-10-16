В Италии растет доход от ставок в Интернете

Вторник, 16 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии растет доход от ставок в Интернете

Официальные данные показывают, что совокупный доход от ставок в Италии увеличился почти на 20% по сравнению с сентябрем 2017 года.

Согласно официальным данным, опубликованным итальянским регулятором азартных игр, розничные и онлайн ставки на спорт в стране в течение прошлого месяца обеспечили совокупный доход в размере 139,6 млн. евро.

Результаты, достигнутые лицензиатами, увеличиваются на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Годовой доход увеличился примерно на 38% до 1,1 млрд. евро, почти половина из них была достигнута ставками на спорт, которые составили 472 млн евро, или 39,1%, пишет sportxbet.ru.

Выручка от онлайн-ставок выросла на 25,7% до 60,5 млн. евро, а рынок возглавил Planetwin365, который принес 16,2% от общей суммы в сентябре. На втором месте был Bet365, на долю которого приходилось 15,5% рынка, Snaitech - 10,5%.

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