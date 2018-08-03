В Италии растет уровень безработицы и нищеты

Пятница, 03 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии растет уровень безработицы и нищеты

В Италии в июне число безработных составляло 2 миллиона 866 тысяч человек — 10,9% самодеятельного населения страны.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Национального института статистики — ISTAT. По его оценкам, количество ищущих работу за первый месяц лета увеличилось на 60 тысяч. Возобновился рост безработицы и среди итальянской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. В июне ее уровень достиг 32,6 процента. Впервые за три последних месяца в Италии зафиксировано сокращение занятости населения (- 0,2 процента). Вместе с тем в стране установлен рекорд по количеству временно работающих — 3 млн 105 тысяч, сообщает Pnp.ru

Практика срочных трудовых договоров активно стала применяться работодателями после того, как левоцентристское правительство Италии под руководством Маттео Ренци попыталось решать проблему занятости в стране через так называемый Jobs Act. Речь идет о серии законодательных мер, направленных на либерализацию рынка труда, пишет napoli1.com.

Задачу покончить с Jobs Act поставил перед собой вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо. Сейчас на рассмотрении палаты депутатов парламента находится разработанный им правительственный декрет «Достоинство», один из пунктов которого содержит ограничения на использование срочных трудовых договоров. 

Парламентский путь документа обещает быть сложным, учитывая 450 поправок, которые уже выдвинула к нему оппозиция. Не исключено, что для принятия декрета коалиционному правительству с участием «Движения 5 звезд» и «Лиги» придется прибегнуть к процедуре постановки вопроса о доверии.   

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