В Италии разгадали тайну коз, гуляющих по отвесной стене

Пятница, 12 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии разгадали тайну коз, гуляющих по отвесной стене

Банковская служащая из Италии Федерика Грасси посетила альпийский город Пьемонт и обратила внимание на местную дамбу, по отвесной стене которой разгуливало стадо коз.

Женщина поразилась, каким образом животным удается победить законы гравитации, а главное, зачем им это нужно. Ответ вскоре нашелся, сообщает Sun.

Высота дамбы, по которой гуляли козы, составляла 49 метров, а градус ее наклона – почти 90 градусов. Знаменитая в стране плотина Diga del Cincigo была возведена в 1925 году, пишет vesti.ru.

Впрочем, для местных жителей горные козы, разгуливающие по практически отвесной стене – зрелище, которое они наблюдают каждый день. Строго говоря, эти животные способны самостоятельно забираться на высоту до четырех километров, так что 49-метровая стена для них явно не проблема.

Каким образом козлам удается "опровергать законы гравитации"? Жители местной горной хижины рассказали туристке из города, что козам удается удерживать равновесие на едва выступающих из стены камней с помощью мягких и подвижных копыт.

"Баланс они удерживают с помощью крайне чувствительных ушей, которые чуют малейшее дуновение ветра", — рассказала Федерика Грасси.

Но зачем козы почти каждый день участвуют в своеобразных "гонках по вертикали"?

С годами из поверхности старой дамбы начали выступать полезные минералы. Козы прыгают по стене в поисках минеральной соли, которая служит им кормом.

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