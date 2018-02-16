В Италии санитар вставлял иглы от шприцов в сиденья автобусов

Как рассказали РИА Новости в управлении карабинеров по Риму, тревожные сообщения от пассажиров одного из пригородных маршрутов начали поступать еще в декабре. В каждом из случаев были обнаружены медицинские иглы, аккуратно спрятанные в пассажирские кресла, пишет РИА Новости.

Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить, что это делал 58-летний санитар одной из римских больниц. В ходе обысков у него дома и на работе были обнаружены многочисленные иглы от капельниц и шприцов, которые были отправлены на инфекционную экспертизу. Мужчину оставили на свободе, уведомив о начале расследования. Свои действия он объяснить не смог.

«Следствие ведется по пяти эпизодам. Мужчина признался в содеянном», - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы карабинеров капитан Джанфранко Галлетта.