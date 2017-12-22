В Италии санитара скорой помощи подозревают в убийствах

К этим преступлениям также оказались причастны сотрудники местной похоронной конторы, связанные с мафией. Об этом в пятницу, 22 декабря сообщает LiveSicilia Catania. По версии обвинения, арестованный - 42-летний Давид Гарофало из города Адрано убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух. Медработник был в сговоре с похоронным бюро.

Родственников своих жертв он склонял обратиться именно в эту организацию. За каждого приведенного клиента мужчина получал вознаграждение в 300 евро, пишет vybory.org.ua.

Итальянская пресса прозвала бригаду реанимационной машины, на которой ездил обвиняемый, «скорой помощью смерти». Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, расположенного на востоке Сицилии после того, как против него дал показания сотрудничающий с властями член мафиозной группировки.

Арестованному предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Сейчас Гарофало заключен под стражу. По одним данным, Гарофало работал на клан Маццаглиа - Тоскано - Томаселло. По другим сведениям, он был связан с кланом Сантанджело.

Гарофало работал в службе скорой помощи с 2012 года. Следователи утверждают, что проанализировали уже около 50 случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но пока что лишь 12 из них показались им подозрительными.