В Италии санитара скорой помощи подозревают в убийствах

Пятница, 22 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

В Италии санитара скорой помощи подозревают в убийствах

Полиция итальянского города Катания на Сицилии арестовала санитара скорой помощи, которого подозревают в серии убийств пациентов.

К этим преступлениям также оказались причастны сотрудники местной похоронной конторы, связанные с мафией. Об этом в пятницу, 22 декабря сообщает LiveSicilia Catania. По версии обвинения, арестованный - 42-летний Давид Гарофало из города Адрано убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух. Медработник был в сговоре с похоронным бюро.

Родственников своих жертв он склонял обратиться именно в эту организацию. За каждого приведенного клиента мужчина получал вознаграждение в 300 евро, пишет vybory.org.ua.

Итальянская пресса прозвала бригаду реанимационной машины, на которой ездил обвиняемый, «скорой помощью смерти». Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, расположенного на востоке Сицилии после того, как против него дал показания сотрудничающий с властями член мафиозной группировки.

Арестованному предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Сейчас Гарофало заключен под стражу. По одним данным, Гарофало работал на клан Маццаглиа - Тоскано - Томаселло. По другим сведениям, он был связан с кланом Сантанджело.

Гарофало работал в службе скорой помощи с 2012 года. Следователи утверждают, что проанализировали уже около 50 случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но пока что лишь 12 из них показались им подозрительными.

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