В Италии семье убитого мальчика выплатят 2,2 млн евро.

В Италии семья мальчика, которого убила мафия, получила компенсацию.

Суд Палермо постановил выплатить два миллиона евро семье 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, которого в 1993 году похитила и убила коза ностра.

Джузеппе похитили в ноябре 1993 года. Преступники таким образом хотели запугать его отца, раскаявшегося мафиози, который согласился сотрудничать со следствием. Мама мальчика решилась обратиться в полицию только спустя двадцать дней, получив от бандитов фотографию своего сына с номером газеты за день похищения и письма с угрозами. Спустя 779 дней в заточении Джузеппе убили, а тело растворили в кислоте, пишет РИА Новости.

Компенсацию в пользу его матери и брата должны были истребовать с нескольких мафиози, отбывающих наказание за убийство. Однако их имущество давно конфисковали, поэтому сумму в 2,2 миллиона евро семье Джузеппе переведет итальянское государство из специального фонда поддержки жертв мафии.

Как постановил судья, в этом деле "пострадало достоинство человека", нарушено право ребенка на здоровую окружающую среду, семью, гармоничное развитие и образование. По словам Паоло Крискуоли, которого цитирует Giornale di Sicilia, эти ценности представляют первичный конституционный интерес, поэтому должны быть напрямую защищены, в том числе путем возмещения убытков.