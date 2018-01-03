В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

Среда, 03 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

На севере Италии в крупном ДТП с тремя авто погибли шесть человек.

Отмечается, что смертельный инцидент произошел на высокоскоростной автотрассе А12, сообщающей города Турин и Брешиа. Столкнулись бензовоз, грузовик и легковое авто, пишет vladtime.ru.

Столкновение закончилось смертью для шофера одного из грузовиков и пассажиров легковушки - семьи из пяти человек. Двое из погибших - дети. Свидетели аварии рассказывают, что от удара бензовоз вспыхнул. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. Работу на месте аварии усложнял пожар. Из-за ДТП на время перекрыли участок магистрали, проезд транспорта был блокирован.

Последние новости

    • Португалия: внимание, радары!

      Как избежать штрафов за превышение скорости?

      Подробнее

    • Португалия: мошенничество по телефону

      Мошенническая схема была раскрыта Уголовной полицией (PJ) после заявления 80-летнего мужчины.

      Подробнее

    • Испания: здоровое питание снижает риск травли в детских коллективах

      Здоровое питание делает детей счастливее и повышает их самооценку.

      Подробнее

    • Испания: в отношениях Пике и Шакиры наступила идиллия

      Благодаря свободному графику, Шакира и Пике встретили 2018 год в уютном кругу семьи.

      Подробнее

    • Соренсен может продолжить карьеру в Италии

      Защитник «Кельна» Фредерик Соренсен может продолжить карьеру в Италии.

      Подробнее

    • «Аталанта» выбила «Наполи» из Кубка Италии

      Голами отметились Тимоти Кастань (50), Алехандро Гомес (81) и Дрис Мертенс (85).

      Подробнее

    • Крокодилы убили туриста в Зимбабве

      Турист погиб в результате нападения крокодилов в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве.

      Подробнее

    • Крупное ДТП с участием 35 машин произошло в США

      На трассе около американского города Буффало, расположенного в северо-западной части штата Нью-Йорк, произошло крупнейшее ДТП с участием 35 автомобилей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!