В Италии шесть человек погибли в ДТП с бензовозом

Отмечается, что смертельный инцидент произошел на высокоскоростной автотрассе А12, сообщающей города Турин и Брешиа. Столкнулись бензовоз, грузовик и легковое авто, пишет vladtime.ru.

Столкновение закончилось смертью для шофера одного из грузовиков и пассажиров легковушки - семьи из пяти человек. Двое из погибших - дети. Свидетели аварии рассказывают, что от удара бензовоз вспыхнул. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. Работу на месте аварии усложнял пожар. Из-за ДТП на время перекрыли участок магистрали, проезд транспорта был блокирован.