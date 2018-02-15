В Италии школьник избил пожилую учительницу

В городской школе 11-летний четвероклассник прямо во время урока избил учительницу, которая собиралась в ближайшее время выходить на пенсию по возрасту.

В настоящее время, под напором общественности администрация школы была вынуждена признать, что знала о неадекватном поведении мальчика, которого боялись даже старшеклассники, дав ему прозвище «Иван Грозный». Предыстория конфликта с учительницей пока не раскрывается, однако женщина более месяца была вынуждена провести на больничной койке. Оказалось, что на агрессивного ребенка и ранее поступало множество жалоб, пишет vistanews.ru.

По словам общественных активистов, родители малолетнего хулигана имеют влияние в городе, поэтому их отпрыску сходили с рук многочисленные «грехи». Избиение учительницы, которую любили и уважали школьники, стало последней каплей. Теперь мальчиком займутся работники социальных служб, чтобы выяснить перспективы его дальнейшей адаптации в социуме.