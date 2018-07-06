В Италии схватили членов крупнейшей мафиозной структуры

Пятница, 06 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии схватили членов крупнейшей мафиозной структуры

На Сицилии, где сейчас настоящая жара на полях, карабинеры жгут коноплю.

А перед этим провели масштабные задержания наркоторговцев. В последнее время правоохранители усилили борьбу с семейными кланами, которые продолжают жить по мотивам романа «Крестный отец». Еженедельно сообщается о полицейских операциях то в одном городе, то в другом, пишет ntv.ru.

Возмездие настигло участников крупнейшей мафиозной структуры спустя четверть века - 25 задержанных. И это, по словам карабинеров, только начало. В 90-х именно из-за них сицилийскую коммуну Камарата прозвали «кровавой»: торговля наркотиками или оружием для членов криминальной группировки была семейным бизнесом. По информации полицейских, враждующие кланы Саламонэ и Пирэлло истребляли друг друга, чтобы установить свою власть.

Но все это время у полиции не было прямых доказательств. А сейчас, когда они появились, нужен был формальный повод для задержания преступников. И вот он - плантация конопли, которой торговали мафиози. В результате спецоперации на владельцев посадок надели наручники. А от их прибыльного дела остались лишь пепел и зола.

Создание наркотрафика - это лишь малая доля обвинений, которые готовятся предъявить полицейские. Речь идет о серии убийств, к которым так или иначе причастны задержанные. Среди них есть и женщины, и почтенного возраста мужчины. Самому старшему - 81 год. Во время обысков в особняках участников преступного картеля нашли арсенал, достойный музейных стендов, - редчайшие единицы оружия.

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