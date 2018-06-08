В Италии сообщили о причинах смерти Давиде Астори

Пятница, 08 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии сообщили о причинах смерти Давиде Астори

Защитник «Фиорентины» ушел из жизни 4 марта в отеле города Удине, где его команде предстояло сыграть против «Удинезе».

Как сообщает Corriere della Sera со ссылкой на заключение экспертов, назначенных прокуратурой, причиной смерти игрока сборной Италии стало не замедление сердечного ритма (брадиаритмия), а, напротив, его ускорение (тахиаритмия).

Отмечается, что если бы в тот момент Астори находился в комнате не один и сообщил о своем самочувствии, его можно было бы спасти. По словам прокурора Удине Антонио де Николо, эксперты продолжат изучать обстоятельства смерти игрока, пишет sovsport.ru.

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