В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

Его автором является популярный художник в стиле стрит-арт Федерико Масс, пишет napoli1.com.

Рисунок с площадью 1000 квадратных метров стал самым крупным уличным искусством в Европе. Для его создания были использованы специальные экологически чистые краски, которые не только не загрязняют воздух сами, но и способны очищать его от различных загрязнений.