В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

В Риме создали самый огромный настенный рисунок с функцией очистки воздуха.

Его автором является популярный художник в стиле стрит-арт Федерико Масс, пишет napoli1.com.

Рисунок с площадью 1000 квадратных метров стал самым крупным уличным искусством в Европе. Для его создания были использованы специальные экологически чистые краски, которые не только не загрязняют воздух сами, но и способны очищать его от различных загрязнений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: национальная конская ярмарка

      Посетите в ноябре Национальную конскую ярмарку в Голегане (Golegã), районе, который издавна славится своими лошадьми.

      Подробнее

    • «Порту» выиграл в чемпионате Португалии

      Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Порту» одолел «Фейренсе» в матче 8-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • В Испании аренда жилья преобладает над покупкой

      На протяжении долгих лет сделки по купле-продаже лидировали на рынке недвижимости Испании, но с началом кризиса тенденция изменилась.

      Подробнее

    • В Испании зафиксирована рекордно низкая температура

      На горнолыжном курорте Alto Campoo в Кантабрии в субботу утром была зарегистрирована самая низкая температура в Испании для 27 октября.

      Подробнее

    • Италия: фильм «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК

      Показ фильма «Иван Тургенев. Русский европеец» в РЦНК.

      Подробнее

    • В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

      В Риме создали самый огромный настенный рисунок с функцией очистки воздуха.

      Подробнее

    • Меркель объявила об уходе с поста канцлера

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту будет последним.

      Подробнее

    • Две женщины провалились под землю в Турции

      Камера наблюдения в турецком Диярбакыре зафиксировала, как тротуар провалился под двумя женщинами.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья