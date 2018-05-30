В Италии создан робот-чемодан

Двухколесный 60-сантиметровый робот-чемодан Gita вместимостью около 32,5 л и грузоподъемностью несколько менее 20 кг создан в американском филиале Piaggio «Piaggio Fast Forward» и сейчас проходит тестирование, пишет weekly-news.ru.

Gita движется в темпе хозяина, поворачивается на месте с нулевым радиусом и избегает столкновений. Первыми его должны будут получить почему-то застройщики. Когда он дойдет до основной целевой аудитории, путешественников, и по какой цене, неизвестно.