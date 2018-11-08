В Италии спасатели взяли под особый контроль реку По

Из-за мощнейших ливней она может затопить Турин, передает ОТР.

В шести регионах страны сохраняется режим чрезвычайной штормовой опасности. Для многих районов Апеннинского полуострова удар стихии стал рекордным по силе. Погибли более 30 человек, пишет otr-online.ru.

Скорость ветра превышала 50 метров в секунду. Более ста тысяч гектаров сосновых лесов срезало как будто гигантской пилой. Ущерб только природным ресурсам превысил 40 миллиардов евро. И это не окончательные данные.