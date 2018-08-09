В Италии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок

Отмечается, что итальянец, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа.

На Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тыс. евро. Власти острова считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, пишет gazeta.ru.

В феврале в Таиланде задержали 20-летнюю туристку из России за то, что она собрала кораллы и пыталась их отбелить.

В отдел морских и прибрежных ресурсов поступило сообщение, что туристка из России хранит у себя в бунгало кораллы. Прибывшие к ней представители отдела обнаружили кораллы, помещенные в отбеливатель.