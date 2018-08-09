В Италии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок

Четверг, 09 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок

Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.

Отмечается, что итальянец, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа.

На Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тыс. евро. Власти острова считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, пишет gazeta.ru.

В феврале в Таиланде задержали 20-летнюю туристку из России за то, что она собрала кораллы и пыталась их отбелить.

В отдел морских и прибрежных ресурсов поступило сообщение, что туристка из России хранит у себя в бунгало кораллы. Прибывшие к ней представители отдела обнаружили кораллы, помещенные в отбеливатель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду испугался Винисиуса?

      Страх перед 18-летним бразильцем назвали причиной ухода Роналду из «Реала».

      Подробнее

    • Португалия: 200 кг осьминога - на благотворительность

      GNR пожертвовала благотворительным организациям конфискованных осьминогов.

      Подробнее

    • Испания: отели в Аликанте подешевели на 11%

      Во втором квартале 2018 года в гостиничном секторе Аликанте наблюдался спад цен на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сделало отели провинции самыми дешевыми в Испании.

      Подробнее

    • 15 из 100 рабочих мест в Испании созданы в строительстве

      В Испании растет число рабочих мест и сокращается безработица.

      Подробнее

    • В Италии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок

      Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.

      Подробнее

    • Конте сообщил о снижении числа высадок мигрантов в Италии на 85%‍

      С приходом нового правительства поток нелегальной миграции в Италию водным путем сократился в шесть раз.

      Подробнее

    • Доказан вред мобильных телефонов

      Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения.

      Подробнее

    • У жены Асада нашли рак

      Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, попала в больницу в Дамаске из-за онкологического заболевания.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda