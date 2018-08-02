В Италии туристка стала жертвой воров дважды за 48 часов

Однако впечатления от него у женщины остались в основном неприятные. За двое суток туристка дважды стала жертвой грабителей, сообщает News.com.au.

Сначала денег женщина лишилась после попытки снять наличность в банкомате в оживленном туристическом месте Рима. Слепящее солнце не позволяло разглядеть экран, и женщине вызвался помочь «приятный» мужчина. В итоге туристка осталась без банковской карты, которую жертва мошенника заблокировала, но злоумышленник уже успел потратить с нее все средства.

Еще одно злоключение во время восьмидневного путешествия в Италию не заставило себя долго ждать. Через два дня туристку снова обокрали. На этот раз у нее из сумки вытащили кошелек. Это произошло в переполненном автобусе по дороге в популярный район Рима Трастевере, пишет regnum.ru.

Оба раза женщина заявляла в полицию об ограблении. Будучи дважды ограбленной за два дня, женщина заблокировала все свои банковские карты, а средства перевела на счет своей дочери.