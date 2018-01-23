В Италии туристов эвакуировали на вертолетах

Вторник, 23 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии туристов эвакуировали на вертолетах

Персонал и постояльцев горной гостиницы на севере Италии эвакуировали на вертолетах из-за опасности схода лавин.

Об этом сообщили РИА Новости в службе гражданской обороны провинции автономной области Трентино-Альто-Адидже.

«Эвакуированы около 80 человек, к гостинице были присланы два армейских вертолета и один карабинеров. Для их посадки перед зданием была расчищена площадка. Сначала люди не хотели уезжать, но после предупреждения о лавиноопасности последовали распоряжению мэра соседнего города Веноста», - заявила сотрудница службы Катя Скуэо.

По ее словам, они размещены в специально оборудованном помещении, вмещающем до 200 человек. Все эвакуированные обеспечены горячей едой, ночлегом и питьем до снятия угрозы лавин.

По сообщению местных СМИ, минувшей ночью одна из них сошла в окрестностях гостиницы, перекрыв пути подъезда к отелю. Эта дорога остается закрытой, пишет РИА Новости.

Опасность схода лавин остается острой темой в Италии после прошлогодней трагедии в центральной области Абруццо, где лавина, сошедшая на отель «Ригопьяно», погребла под собой 29 человек.

Последние новости

    • Португалия: фальшивый колл-центр

      Опубликовано заявление Генеральной окружной прокуратуры Порту (PGDP).

      Подробнее

    • Иностранцы заинтересованы в недвижимости Португалии

      Ассоциация риелторов Португалии сообщила, что в прошлом году было реализовано 25% всех жилых построек в стране иностранным гражданам.

      Подробнее

    • Российский велогонщик попал под автомобиль в Испании

      Велосипедист Егор Силин попал в ДТП, но не получил никаких повреждений.

      Подробнее

    • Apple в школах Испании

      Компания Apple выбрала три испанских школы для внедрения учебного плана по программированию.

      Подробнее

    • В Италии туристов эвакуировали на вертолетах

      Персонал и постояльцев горной гостиницы на севере Италии эвакуировали на вертолетах из-за опасности схода лавин.

      Подробнее

    • В Италии сообщили о желании капитана «Зенита» уйти из клуба

      Капитан и защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с клубом и планирует покинуть команду.

      Подробнее

    • ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

      Сегодня Центробанк выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную поэту и актеру Владимиру Высоцкому.

      Подробнее

    • Верблюдов выгнали с конкурса красоты за злоупотребление ботоксом

      Десятки верблюдов лишились права на участие в конкурсе красоты, который проходит на верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!