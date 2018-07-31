В Италии убили собаку, спасавшую людей после землетрясения

В Италии немецкую овчарку по прозвищу Каос, принимавшую участие в спасении людей после землетрясения 2016 года в городе Аматриче, отравили неизвестные, сообщает Repubblica со ссылкой на хозяина пса.

Хозяин заявил, что 28 июля он обнаружил пропажу собаки, а позднее нашел тело животного в своем саду. Он заявил, что не остановится, пока убийцы собаки не будут найдены и не предстанут перед законом.

«Я считаю, что пришло время возмутиться всем неравнодушным людям и требовать ужесточения законов, предусматривающих наказание за жестокое обращение и убийство животных», — заявил он.

Хозяин также назвал собаку героем, работавшим день и ночь ради спасения людей, пишет regnum.ru.