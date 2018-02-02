В Италии учительницу уволили за безграмотность

Пятница, 02 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии учительницу уволили за безграмотность

Учительница начальных классов одной школ в Венеции лишилась работы за орфографические ошибки в словах, которым она пыталась учить первоклассников.

Узнав о том, что преподавательница пишет простейшее scuola («школа») через Q, удваивает согласные в тех словах, где этого делать не следует, и совершает другие ошибки, испуганные родители на протяжении восьми дней не пускали своих детей в школу. Тогда, в учебном году-2015/2016, к «забастовке» в знак солидарности на несколько часов присоединились и другие классы, а руководство школы было вынуждено отстранить безграмотную учительницу от работы. Всего от преступных с точки зрения итальянского языка действий женщины пострадали 39 детей, учившиеся в двух параллельных классах, пишет РИА Новости.

Как сообщает La Nuova di Venezia, учительница посчитала себя пострадавшей и обратилась в суд по разрешению трудовых споров. Однако суд на днях документально признал ее «неспособность к преподаванию» и окончательно уволил ее из рядов работников образования.

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