В Италии удалили вратаря Армандо Приско

Понедельник, 26 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии удалили вратаря Армандо Приско

Голкипер итальянской команды справил нужду на поле и получил красную карточку.

Голкипер команды «Мессина», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, Армандо Приско получил красную карточку за то, что справил нужду во время матча чемпионата с «Игеа Виртус» (0:0), пишет gazeta.ru.

«Каждый день я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет, как только мы приехали на стадион, потом перед разминкой, еще раз когда уже вернулись в раздевалку, и потом в перерыве. Я уже не мог терпеть. Я ходил по кругу и выглядел как ненормальный. Я заметил, что игра остановилась перед заменой и попробовал воспользоваться ситуацией. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто этого не увидел, за исключением, к сожалению, арбитра», - сказал Приско.

Он добавил, что извинился и не стал спорить.

«Так как знаю, что он действует по правилам. Но я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому как мог маскировал свои действия. Я поступил неправильно, но я действительно уже не мог терпеть», - отметил голкипер.

Ранее сообщалось, что жена нападающего «Интера» Мауро Икарди мешает его переходу в мадридский «Реал».

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