В Италии ушел из жизни художник Оскар Рабин

В итальянской Флоренции на 91-м году жизни умер российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово» Оскар Рабин, об этом сообщили в посольстве России в Ватикане.

Художник умер 7 ноября в больнице в результате острого сердечного приступа накануне открытия своей выставки, передает РИА Новости.