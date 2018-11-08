В Италии ушел из жизни художник Оскар Рабин
Художник умер в больнице в результате острого сердечного приступа.
В итальянской Флоренции на 91-м году жизни умер российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово» Оскар Рабин, об этом сообщили в посольстве России в Ватикане.
Художник умер 7 ноября в больнице в результате острого сердечного приступа накануне открытия своей выставки, передает РИА Новости.
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