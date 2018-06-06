В Италии уверены, что страна остается в зоне евро

Итальянские СМИ в среду, 6 июня, на следующий день после выступления премьер-министра Джузеппе Конте в парламенте делают вывод, что страна остается в зоне евро. Косвенным доказательством считается тот факт, что Конте в своей полуторачасовой речи ни разу не затронул эту тему, пишет regnum.ru.

В частности, информагентство Ansa отмечает, что среди тем, которые Конте так и не затронул, была зона евро и налоги.

Возможный выход Италии из зоны евро активно обсуждался во время предвыборной кампании зимой-весной 2018 года. Сторонники такого решения полагают, что возвращение к лире позволит Италии лучше контролировать свою финансовую систему, а следовательно, и экономику в целом.

В свою очередь противники такого решения полагают, что отказ от евро был бы подобен «добровольному переходу из высшей лиги во вторую» - итальянские журналисты, как это нередко бывает, используют хорошо понятные читателям футбольные метафоры.

Аналитики полагают, что отказ даже от обсуждения темы возможного выхода Италии из зоны евро - одно из проявлений компромисса между «правительством евроскептиков» и настроенным против него значительным большинством истеблишмента.