В Италии уже 10 лет падает рождаемость даже с учетом мигрантов

Снижение уровня рождаемости, впервые зафиксированное в Италии в 2008 году, продолжается, сообщает в четверг, 14 июня, информагентство Ansa со ссылкой на данные официальной статистики.

Третий год подряд в стране родилось менее полумиллиона человек: 458 тысяч в 2017 году, на 15 тысяч меньше, чем годом ранее, пишет regnum.ru.

Это исторический антирекорд, за девять лет уровень рождаемости упал более чем на 20%, отмечает издание.

68 тысяч детей, то есть 14,8% от общего уровня рождаемости, родились в семьях иностранцев, в том числе мигрантов, но и в этой категории фиксируется падение.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя на своей странице в Twitter данные статистиков, отметил, что помощь семьям будет одной из основных задач нового правительства страны.