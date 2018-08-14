В Италии уже забронировано 90% средств размещения туристов
В период массовых отпусков, пик которых традиционно приходится в Италии на 15 августа, уже забронировано 88% средств размещения туристов.
На морских курортах, пишет Regnum.ru, доля забронированных онлайн гостиничных номеров и других средств размещения достигает 93%. В горной местности аналогичный показатель составляет 90%. Из всех регионов страны наибольшей популярностью пользуется Сардиния (93%), пишет napoli1.com.
Эксперты ожидают, что по итогам лета отдыхающие проведут на курортах страны 218,9 млн «человекодней», что на 4,5 млн больше, чем годом ранее. Число иностранцев на курортах растет быстрее, чем число местных граждан, отмечает La Repubblica.
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