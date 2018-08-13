В Италии ужесточат ответственность за агрессивное попрошайничество

Понедельник, 13 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии ужесточат ответственность за агрессивное попрошайничество

Виновным будет грозить до года тюрьмы.

Заместитель министра внутренних дел Италии Николо Мальтени заявил, что наказание за «агрессивное попрошайничество» может быть ужесточено, сообщает издание Affari Italiani в понедельник, 13 августа.

Сейчас итальянские законы запрещают попрошайничество, но в министерстве уверены, что наказание нужно ужесточить: до года тюрьмы и до 10 тысяч евро штрафа, пишет regnum.ru.

В целом ряде городов Италии, и не только крупных, действует настоящая система «рэкета», ее организаторами является «нигерийская мафия», отмечает издание.

Участники преступных групп в агрессивной форме требуют у граждан денег на выходе из магазинов и баров.

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