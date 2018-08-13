В Италии ужесточат ответственность за агрессивное попрошайничество

Заместитель министра внутренних дел Италии Николо Мальтени заявил, что наказание за «агрессивное попрошайничество» может быть ужесточено, сообщает издание Affari Italiani в понедельник, 13 августа.

Сейчас итальянские законы запрещают попрошайничество, но в министерстве уверены, что наказание нужно ужесточить: до года тюрьмы и до 10 тысяч евро штрафа, пишет regnum.ru.

В целом ряде городов Италии, и не только крупных, действует настоящая система «рэкета», ее организаторами является «нигерийская мафия», отмечает издание.

Участники преступных групп в агрессивной форме требуют у граждан денег на выходе из магазинов и баров.