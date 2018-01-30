В Италии в шесть раз увеличились случаи заболевания кори

Вторник, 30 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии в шесть раз увеличились случаи заболевания кори

В Италии в шесть раз увеличились случаи заболевания кори, поскольку население отказывается от обязательных вакцин.

Согласно данным, недавно опубликованным министерством здравоохранения Италии, в стране в прошлом году было зафиксировано почти 5000 случаев заболевания корью и четыре случая смерти от этой болезни. Это почти в шесть раз больше, чем в 2016 году. И это на фоне обещания двух политических партий Италии в своих избирательных кампаниях отказаться от обязательных вакцин. В 2016 году было зарегистрировано 844 случая, а в 2015-ом - 251, пишет napoli1.com.

В 95 процентах случаев заболевания, зарегистрированных в прошлом году, пациент либо не был вакцинирован вообще, либо получил только одну из рекомендованных двух доз.  

В Италии зарегистрировано больше случаев кори, чем в любой другой стране Европейского сюза, за исключением Румынии.  Четыре человека, умершие от кори в прошлом году, не были вакцинированы. Это был 41-летний пациент и три ребенка в возрасте года шести и девяти лет.  Считается, что растущее анти-вакционное движение в стране является одной из причин резкого роста случаев кори. И оно стало сильно политизированным в преддверии выборов 4 марта.

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