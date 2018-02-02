В Италии в теневой экономике заняты 3,3 млн человек

Эта цифра, пишет La Stampa, приводится в докладе, подготовленном Институтом социально-экономических исследований - Censis по заказу ассоциации итальянских кооперативов - Confcooperative.

В исследовании, в частности, отмечается, что только за кризисный период 2012-2015 годов, когда легальная экономика лишилась 462 тысяч рабочих мест, половина тех, кто оказался безработными были «втянуты в нелегальные трудовые отношения». Количество занятых на итальянском «черном рынке» труда увеличилось на 200 тысяч, пишет pnp.ru.

Согласно Censis, речь, прежде всего, идет о наемных работниках. Из 3,3 млн работающих без официальных контрактов они составляют 2,39 млн. Еще порядка 907 тысяч являются индивидуальными предпринимателями.

Например, установлено, что 60 процентов частных домашних работников и сиделок в Италии не имеют нормальных трудовых договоров, тоже самое относится и 22-23 процентам сельскохозяйственных рабочих. «В черную» работают 17,7 процента занятых в ресторанной сфере, 16,1 процента - в строительстве, 10,6 процента на транспорте и в логистике, 10,3 процента - в торговле.

К использования нелегального труда чаще всего прибегают в южных районах Италии. На первом месте стоят области Калабрия и Кампания, в которых число занятых на «черном рынке» составляет 9,9 процента от трудоспособного населения. На третьем место в этом рейтинге, составленном Censis, находится Сицилия - 8,1 процент, за ней следуют: Апулия - 7,6 процента, Сардиния и Молизе - по 7 процентов каждая.

Налоговые потери от теневой экономики за период с 2012 по 2015 годы составили 107 млрд евро.