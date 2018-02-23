В Италии в январе два человека скончались из-за эпидемии кори

«В январе 2018 года в стране были зарегистрированы 164 случая заболевания корью и два случая с летальным исходом в результате острой дыхательной недостаточности. Речь идет о смерти двух человек в возрасте 41 года и 38 лет», - заявила она в эфире итальянского гостелевидения Rai.

С начала 2017 года, когда минздрав Италии начал постоянный мониторинг в связи с эпидемией этого острого инфекционного вирусного заболевания, от кори на Апеннинах скончались уже шесть человек.

По информации национального центра по предотвращению болезней Высшего института здравоохранения Италии (Iss), за минувший год всего в стране было зарегистрировано почти 5 тысяч случаев заражения корью, 88% заболевших приходятся на столичную область Лацио, Пьемонт, Ломбардию, Тоскану, Абруццо, Венето и Сицилию.

Врачи обращают внимание на тот факт, что 88% случаев заболевания корью выявлены у молодых людей, не привитых противокоревой вакциной. Еще 6% случаев наблюдаются у тех пациентов, которые сделали только первую прививку. Именно у этих пациентов заболевание протекает особенно тяжело, зачастую с коревой пневмонией и бактериальными осложнениями. Кроме того, в стране были зафиксированы 315 случаев заражения медицинского персонала, пишет РИА Новости.

По данным Iss, Италия занимает второе место в Европе по числу зараженных корью, уступая только Румынии. Врачи убеждены, что это связано с отказом все большего числа родителей от вакцинации детей. Еще четыре года назад уровень заболеваемости корью на Апеннинах был в 20 раз ниже: за весь 2014 год были зафиксированы лишь 204 случая заражения. Летом 2017 года парламент Италии принял специальный закон об обязательной вакцинации детей от десяти заболеваний, в том числе от кори.

Роспотребнадзор в четверг со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля сообщил, что число случаев заболевания корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросло в 3 раза и составило более 21 тысячи случаев инфицирования. Как отмечается, в 2018 году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.