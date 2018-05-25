В Италии во время раскопок археологи нашли коня

Об этом сообщило издание Independent.

Останки животного были найдены за пределами города, в развалинах виллы, которая находилась менее чем в километре на северо-запад от городских стен. В прошлом году полиция обнаружила на вилле следы деятельности «черных археологов». После этого археологи совместно с полицейскими занялись теми местами, где побывали преступники, чтобы попытаться сохранить разрушенные или испорченные артефакты.

Ученые сделали гипсовый слепок погибшего животного. Впервые, благодаря подобной технике слепка, стало возможным восстановить полный силуэт коня, найденного в зоне, которая пострадала от извержения вулкана.

На голове животного сохранились металлические детали уздечки - удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне. Исследователи говорят, что это был взрослый конь ростом около 150 см в холке. Вероятно, в те времена этот конь считался весьма крупной особью и, возможно, принимал участие в боях, пишет 24tv.ua.

Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати. Археологи также раскопали могилу человека, который умер после извержения, а также предметы домашнего обихода, включая кувшин.

«Это признак того, что люди продолжали выращивать сельскохозяйственные культуры и жить здесь даже после извержения, производя продукты поверх слоя пепла и камней, которые покрывали и разрушали весь город», - сказал в интервью генеральный директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна.

Министр культуры Дарио Франческини сказал, что открытия были «исключительным».