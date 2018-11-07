В Италии во второй раз пройдет фестиваль "Русский Рим"

Фестиваль российской культуры "Русский Рим" во второй раз начинается в среду в итальянской столице. Как рассказали организаторы смотра, в этом году он продлится три дня и будет включать показ документального фильма и музыкальный спектакль.

Идея фестиваля, который в первый раз состоялся в прошлом году, родилась из знаменитых "Русских салонов", которые собирала в своих римских резиденциях княгиня Зинаида Волконская в первой половине XIX века. В ее гостиные приходили не только русские поэты и писатели, художники, гостившие или жившие в Риме, но и европейские мыслители. "Мы надеемся, что наш фестиваль станет доброй традицией. И с каждым годом в нашем проекте будет все больше людей, чье творчество и деятельность популяризирует русскую культуру за рубежом", - обещал президент международного культурного фестиваля "Русский Рим" Владимир Торин.

Открывать программу будет показ фильма "Русский европеец Иван Тургенев", подготовленный к 200-летнему юбилею писателя Государственным музеем А. С. Пушкина. Проект направлен на то, чтобы познакомить иностранную публику и соотечественников за рубежом с биографией и творчеством Тургенева. В основу ленты положены воспоминания современников Тургенева - друзей, знакомых, собратьев по перу, единомышленников и оппонентов, знавших писателя и лично общавшихся с ним. В фильме "зазвучат" голоса Льва Толстого, Афанасия Фета, Николая Некрасова и многих других, пишет ТАСС.

Литературно-поэтическая тема будет продолжена в четверг в литературно-музыкальном спектакле "Пятое время года... Любовь" с участием заслуженных артисток России Нины Шацкой и Ольги Кабо. Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония награждения выдающихся деятелей культуры, чье творчество славит русскую культуру за рубежом. Их имена пока держатся в секрете организаторами. В этом году лауреаты получат статуэтку работы известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова.

В этом году фестиваль "Русский Рим" проходит в рамках масштабного проекта "Русские сезоны".