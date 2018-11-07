В Италии во второй раз пройдет фестиваль "Русский Рим"

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии во второй раз пройдет фестиваль

Программу откроет показ фильма "Русский европеец Иван Тургенев", подготовленный к 200-летнему юбилею писателя.

Фестиваль российской культуры "Русский Рим" во второй раз начинается в среду в итальянской столице. Как рассказали организаторы смотра, в этом году он продлится три дня и будет включать показ документального фильма и музыкальный спектакль.

Идея фестиваля, который в первый раз состоялся в прошлом году, родилась из знаменитых "Русских салонов", которые собирала в своих римских резиденциях княгиня Зинаида Волконская в первой половине XIX века. В ее гостиные приходили не только русские поэты и писатели, художники, гостившие или жившие в Риме, но и европейские мыслители. "Мы надеемся, что наш фестиваль станет доброй традицией. И с каждым годом в нашем проекте будет все больше людей, чье творчество и деятельность популяризирует русскую культуру за рубежом", - обещал президент международного культурного фестиваля "Русский Рим" Владимир Торин.

Открывать программу будет показ фильма "Русский европеец Иван Тургенев", подготовленный к 200-летнему юбилею писателя Государственным музеем А. С. Пушкина. Проект направлен на то, чтобы познакомить иностранную публику и соотечественников за рубежом с биографией и творчеством Тургенева. В основу ленты положены воспоминания современников Тургенева - друзей, знакомых, собратьев по перу, единомышленников и оппонентов, знавших писателя и лично общавшихся с ним. В фильме "зазвучат" голоса Льва Толстого, Афанасия Фета, Николая Некрасова и многих других, пишет ТАСС.

Литературно-поэтическая тема будет продолжена в четверг в литературно-музыкальном спектакле "Пятое время года... Любовь" с участием заслуженных артисток России Нины Шацкой и Ольги Кабо. Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония награждения выдающихся деятелей культуры, чье творчество славит русскую культуру за рубежом. Их имена пока держатся в секрете организаторами. В этом году лауреаты получат статуэтку работы известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова.

В этом году фестиваль "Русский Рим" проходит в рамках масштабного проекта "Русские сезоны".

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия - в топ-5 по выживаемости после рака молочной железы

      В Португалии ежегодно насчитывается 6 тысяч новых случаев рака молочной железы.

      Подробнее

    • Португалия: за газовым баллоном - в Испанию

      Данная тенденция усиливается год от года.

      Подробнее

    • Самый дорогой дом в Испании продается за 80 млн евро

      Самый дорогой дом в Испании находится в Марбелье (Малага), и он выставлен на продажу.

      Подробнее

    • Испания: на фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки

      На фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки из-за недовеса.

      Подробнее

    • В Италии во второй раз пройдет фестиваль "Русский Рим"

      Программу откроет показ фильма "Русский европеец Иван Тургенев", подготовленный к 200-летнему юбилею писателя.

      Подробнее

    • Жители Италии выбрали излюбленные места для горнолыжного отдыха

      70% итальянцев в этом году зимой хотят отдыхать на горнолыжных курортах страны.

      Подробнее

    • Женщине по ошибке удалили здоровую почку

      Департамент здравоохранения американского штата Флорида рассмотрит жалобу на хирурга, который случайно удалил здоровую почку.

      Подробнее

    • Объявлена женщина года

      Американская певица Ариана Гранде стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья