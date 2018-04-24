В Италии впервые зарегистрированы дети однополых родителей

Вторник, 24 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии впервые зарегистрированы дети однополых родителей

В Италии впервые без суда зарегистрировали ребенка у гомосексуальной пары.

Мэр североитальянского города Турина Кьяра Аппендино в понедельник официально зарегистрировала в коммунальной службе по учету населения родившегося на территории Италии ребенка, родителями которого согласно выданным документам значатся две матери.

Это первый подобный случай в истории Италии, поскольку ранее регистрация приемных или биологических детей гомосексуальных пар проводилась местными властями только после соответствующего решения суда.

«Это первый ребенок, родившийся в Италии от двух мам, который с момента рождения является сыном обеих матерей. Мы благодарим мэра Аппендино и всех тех, кто в эти годы боролся за признание прав, которые должны принадлежать всем», - заявила одна из матерей зарегистрированного мальчика Кьяра Фольетта, которая является членом городского совета Турина от Демократической партии.

Кроме того, в коммунальной службе по учету населения в понедельник были зарегистрированы еще трое детей, родившихся за границей. Речь идет о двух близнецах, родителями которых значатся двое мужчин, и о ребенке, появившемся у пары лесбиянок, пишет РИА Новости.

В июле 2014 года Римский суд по делам несовершеннолетних впервые в истории Италии признал право за одним из партнеров в гомосексуальной паре на усыновление биологического ребенка своего супруга. Тогда речь также шла о двух лесбиянках, которые зарегистрировали брак за пределами Италии и вместе воспитывали пятилетнюю биологическую дочь одной из женщин.

В Италии в отличие от многих других стран ЕС однополые браки не разрешены законом. В июле 2015 года Европейский суд по правам человека вынес постановление, согласно которому власти Италии должны были признать союзы между людьми одного пола. В этом документе отмечалось, что гражданский союз был бы «наиболее подходящим» способом признания отношений гомосексуальных пар. В январе 2017 года Верховный Кассационный суд Италии впервые признал законным однополый брак, официально заключенный итальянцами за рубежом.

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