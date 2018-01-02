В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые

Об этом в понедельник, 1 января сообщает газета La Stampa. Взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке, отмечает издание. В результате взрыва ранения получили четверо прохожих - два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер, пишет vybory.org.ua.

В пресс-службе уточняют, что взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек. В ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны, пишет газета. В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.