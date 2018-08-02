В Италии за организацию наркотрафика арестованы 45 человек

Правоохранительные органы Италии арестовали 45 человек по обвинению в организации международного наркотрафика и совершении других преступлений, сообщает La Repubblica в четверг, 2 августа.

В частности, арестованным вменяют покушения на убийства, вымогательство, незаконное хранение оружия и ряд других правонарушений, пишет regnum.ru.

По версии следствия, преступное сообщество занималось организацией поставок «чистейшего кокаина» из Южной Америки, а также гашиша из Испании и Марокко. Продукция реализовывалась в Милане, Турине и на Сицилии.

В числе арестованных — 36-летняя сотрудница службы криминологии, которую обвиняют в фальсификации данных в интересах мафии, а также в работе «курьером» уже находящихся в тюрьме мафиози.