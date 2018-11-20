В Италии за загрязнение среды задержали судно

Прокуратура подозревает «Врачей без границ» в систематической выгрузке опасных отходов в портах Италии.

Прокуратура Катании вынесла решение о конфискации корабля Aquarius, на котором представители неправительственных организаций в прошлом перевозили нелегальных мигрантов, передает информагентство Askanews во вторник, 20 ноября.

Прокуратура также подозревает 24 сотрудников НПО «Врачи без границ» в причастности к систематической выгрузке с этого и еще одного корабля опасных отходов в портах Италии, пишет regnum.ru.

За 27 рейсов в порты Италии было доставлено 24 тонны отходов, следствием чего могло стать распространение менингита, ВИЧ и туберкулеза от инфицированной одежды мигрантов. В прокуратуре отмечают, что НПО не только не дифференцировала отходы, но также не сообщала о них властям.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.