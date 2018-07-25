В Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

Среда, 25 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

Природный фестиваль развернулся в Италии.

Пестрый ковер полевых цветов раскрасил долину Кастеллуччо ди Норча.

Маки, ромашки и васильки цветут в регионе Умбрия в июле. Ежегодно в средине лета туда съезжаются сотни туристов из разных стран, чтобы увидеть эту красоту и сделать красочные фото, пишет mir24.tv.

«Я сказала своей семье, что мечтаю увидеть долину Кастеллуччо ди Норча. И вот я здесь в свой 35 день рождения. Я впервые приехала сюда. Это невероятная красота. Долина бескрайняя, она дарит чувство свободы», - говорит туристка Таня Руссо.

Цветущие луга расположены рядом с полями местных фермеров. Но за ними никто не ухаживает. Они существуют сами по себе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Дост вернулся в «Спортинг»

      Футболист Дост вернулся в «Спортинг» спустя месяц после разрыва контракта из-за нападения фанатов.

      Подробнее

    • Португалия: первая женщина-генерал

      Информацию обнародовал источник в Генеральном штабе Вооруженных Сил (ВС).

      Подробнее

    • В Испании вооруженный мужчина грабил магазины в костюме Супермена

      Полиция Мурсии задержала 30-летнего мужчину, который обвиняется в совершении ограблений в поселках Хавали-Нуэво и Ла-Ньора.

      Подробнее

    • Испания: 25 июля в Барселоне будут бастовать таксисты

      Таксисты Барселоны объявили о проведении забастовки 25 июля.

      Подробнее

    • В Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

      Природный фестиваль развернулся в Италии.

      Подробнее

    • Итальянский велогонщик был снят с дистанции «Тур де Франс»

      велогонщик Team Sky дисквалифицирован за удар соперника на этапе «Тур де Франс».

      Подробнее

    • Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

      Мексиканский футболист, выступающий за клуб «Минерос де Сакатекас», Франциско Ривера забил гол дальним ударом в ворота «Леона» в матче кубка Мексики.

      Подробнее

    • Таксист тайно снимал пассажиров и поплатился

      Американский водитель такси Uber и Lyft Джейсон Гаркак без спроса устраивал трансляции с пассажирами в салоне, и был уволен с обеих работ.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda